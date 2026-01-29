Ski-Star Bolschunow verpasst Winterspiele – CAS winkt ab

SID 29.01.2026 • 21:01 Uhr Die Kammer in Mailand erklärte sich nicht für zu ständig: Der Fall des Langläufers sei nicht frühestens zehn Tage vor den Spielen entstanden.

Der russische Skilangläufer Alexander Bolschunow ist mit dem Versuch gescheitert, vor der Ad-hoc-Kammer des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS) seine Teilnahme an den am 6. Februar beginnenden Olympischen Winterspielen in Norditalien zu erstreiten. Der CAS teilte am Donnerstag mit, dass die Ad-hoc-Kammer für den Fall nicht zuständig sei.

Demnach stellte das Sportgericht fest, dass die Ad-hoc-Kammer in Mailand nur für Streitfälle zuständig sei, die während der Olympische Spiele oder in den zehn Tagen davor entstanden seien. Dies treffe auf Bolschunow nicht zu.

FIS bleibt hart – Bolschunow darf nicht als neutraler Athlet starten