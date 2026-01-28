Steinmeier bei Olympia: So feuert er Team Deutschland live an

SID 28.01.2026 • 13:45 Uhr Über die Unterstützung des Staatsoberhaupt dürfen sich sie Sportlerinnen und Sportler aus dem Eishockey, Biathlon und Ski alpin freuen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird Deutschlands Athletinnen und Athleten bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo auch vor Ort unterstützen. Am Eröffnungswochenende der Spiele (6. bis 8. Februar) ist das deutsche Staatsoberhaupt nicht nur beim feierlichen Einlauf in Mailand anwesend, sondern wird auch Wettkämpfe und Events an verschiedenen Standorten in Norditalien besuchen. Das teilte das Bundespräsidialamt mit.

Dafür wird der 70-Jährige am Nachmittag des 6. Februar nach Mailand reisen, um nach einem Empfang durch den italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella am Abend der feierlichen Eröffnung des Großevents im San-Siro-Stadion beizuwohnen.

Steinmeier auf Olympia-Tour: Eishockey-Frauen, Abfahrt und Biathlon