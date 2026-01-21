Italien offenbart Mega-Kosten für Olympia

SID 21.01.2026 • 21:12 Uhr Genaue Zahlen und auch Auswirkungen auf das Gastgeberland lassen sich erst nach den Spielen nachvollziehen.

Italiens Verkehrs- und Infrastrukturminister Matteo Salvini hat einen Teil der Baukosten für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar) offengelegt. Der neue Eiskanal in Cortina, der gegen den Willen des Internationalen Olympischen Komitees umgesetzt und letztlich in weniger als einem Jahr fertiggestellt wurde, habe 124,8 Millionen Euro gekostet, berichtete Salvini am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Rom. Im Zuge dessen seien 850 Bäume gefällt, aber 10.000 gepflanzt worden.

Weitere Investitionen flossen laut dem 52-Jährigen in Anlagen für Freestyle-Ski (5,4 Millionen), den Snowpark in Livigno (35,8 Millionen) sowie in die Modernisierung der Langlaufanlagen am Tesero-See in Trentino (17,7 Millionen).

Insgesamt waren laut Salvini 340 italienische Unternehmen an der Vorbereitung auf die 25. Olympischen Winterspiele beteiligt. 51 Verkehrsprojekte und 47 Sportanlagen sollen auch nach den Spielen erhalten bleiben.

Winterspiele als Tourismus-Turbo für ganz Italien