Olympische Disziplinen bei Olympia 2026: Eine Sportart ist neu dabei

SPORT1 28.01.2026 • 10:12 Uhr Bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina gibt es mit Ski-Bergsteigen eine neue Sportart. SPORT1 zeigt alle Olympia-Disziplinen in der Übersicht.

SPORT1 stellt die Olympischen Disziplinen für die Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina in der Übersicht vor.

Biathlon - 11 Wettbewerbe

Die in Deutschland traditionell sehr beliebte Winter-Sportart aus Langlauf und Schießen wird bei Männern und Frauen in je fünf Disziplinen ausgetragen: Einzelrennen, Sprint, Verfolgung, Massenstart und Staffel. Dazu kommt die Mixed-Staffel. Die deutschen Hoffnungen ruhen vor allem auf Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß.

Bobsport - Bob (4 Wettbewerbe), Skeleton (3 Wettbewerbe)

Der Bobsport ist bei Olympischen Spielen immer ein deutscher Medaillengarant. Im Eiskanal von Cortina d‘Ampezzo geht es für Frauen (Zweier-Bob und Mono-Bob) und Männer je zweimal um Gold (Zweier und Vierer). In allen Disziplinen ist Deutschland Gold-Favorit: Laura Nolte gewann bei den Frauen beide Gesamtweltcups - genau wie Johannes Lochner bei den Männern. Zudem ist auch Francesco Friedrich dabei. Er gewann 2018 und 2022 jeweils Olympisches Doppel-Gold - der Hattrick gelang noch keinem Piloten. Auch in den drei Skeleton-Bewerben (Mixed ist neu dabei) ist Deutschland zu beachten.

Curling - 3 Wettbewerbe

Curling ist eine klassische Olympia-Kultsportart. Alle vier Jahre ist das Spiel mit den Steinen ein Publikumsmagnet. Neben den Konkurrenzen bei Frauen und Männern gibt es auch einen Mixed-Wettbewerb.

Eine olympische Medaille gab es für Deutschland noch nie. Der Sieg der Frauen um die zweimalige Weltmeisterin Andrea Schöpp von 1992 zählt nicht (Demonstrationswettbewerb). Deutschland ist 2026 nur bei den Männern mit dem Team des CC Füssen um Skip Marc Muskatewitz vertreten. Als Europameister von 2024 kann das Team aber vielleicht sogar um die Medaillen mitkämpfen.

Eishockey - 2 Wettbewerbe

Im Eishockey spielen Frauen und Männer bei Olympia um Gold. Deutschland ist jeweils im Turnier vertreten, bei den Männern auch mit den NHL-Stars um Leon Draisaitl. Ob sich der Silber-Coup von 2018 wiederholen lässt, steht in den Sternen.

Eislauf - Eiskunstlauf (5 Wettbewerbe), Eisschnelllauf (14 Wettbewerbe), Shorttrack (9 Wettbewerbe)

Früher zählten vor allem Eiskunstlauf und Eisschnelllauf zu deutschen Parade-Sportarten bei Olympia: von Kathi Witt und Gunda Niemann-Stirnemann bis hin zu Claudia Pechstein. Davon ist allerdings nicht mehr viel übrig geblieben. Im Eiskunstlauf sind lediglich Paare qualifiziert, immerhin gehen Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin als Vizeweltmeister aussichtsreich ins Rennen. Von den 13 Startern im Eisschnelllauf hat wohl nur Junioren-Weltrekordler Finn Sonnekalb Aussichten auf eine vordere Platzierung. Im Shorttrack konnte sich kein einziger Athlet qualifizieren.

Rennrodeln - 5 Wettbewerbe

Die deutsche Dominanz-Disziplin früherer Jahre wird auch bei Olympia 2026 im Fokus stehen, allerdings hat die internationale Konkurrenz inzwischen aufgeholt. Trotzdem zählen die deutschen Rodler um Legende Felix Loch im Einzel, bei den Doppelsitzern und in der Teamstaffel zu den Medaillenkandidaten.

Ski-Bergsteigen - 3 Wettbewerbe

Die einzige neue Sportart bei den Olympischen Winterspielen 2026 wird jeweils bei Männern, Frauen und mit einer Mixed-Staffel ausgetragen. Der Sport entwickelte sich aus dem Gehen von Skitouren, ist aber noch relativ jung, erst 2002 wurden in Frankreich die ersten Weltmeisterschaften ausgetragen. Deutschland ist mit drei Sportlern am Start, darunter Tatjana Paller, die 2025 in dem Olympischen Wettbewerb Sprint WM-Bronze gewann.

Skisport - Ski Freestyle (15 Wettbewerbe), Ski Alpin (10 Wettbewerbe)

Im Freestyle-Bereich gehört Deutschland nicht zu den Top-Nationen. Acht der elf deutschen Olympia-Teilnehmer sind im Skicross unterwegs. In den spektakulären Head-to-Head-Rennen könnte am ehesten eine Top-Platzierung rausspringen. In den anderen Disziplinen wie Halfpipe oder Slopestyle spielt der DSV kaum eine Rolle.

Anders sieht das im Alpin-Bereich aus. Vor allem Jungstar Emma Aicher hat in Abfahrt, Super-G, Riesenslalom und Slalom Podestchancen. Dazu kommt bei Frauen und Männern jeweils noch die vor vier Jahren noch nicht olympische Team-Kombination.

Ski Nordisch - Langlauf (12 Wettbewerbe), Nordische Kombination (3 Wettbewerbe), Skispringen (6 Wettbewerbe)

Norwegen dominiert traditionell die Langlauf-Wettbewerbe, aber andere Nationen mischen sich in Sprint (diesmal klassisch), Teamsprint (Freistil), den 10km (Freistil), dem Skiathlon oder den 50km (klassisch) immer wieder auf das Podium. Dazu kommen auch noch die Langlauf-Staffeln. Im Teamsprint holten Katharina Hennig und Victoria Carl vor vier Jahren sensationell den Olympiasieg - gelingt wieder ein solcher Coup?

Bei den Kombinieren gibt es in diesem Jahr nur noch drei Wettkämpfe, die klassische Staffel wurde gestrichen. Neben Einzel auf Normal- und Großschanze gibt es lediglich einen Teamsprint. Bei den Frauen ist die NoKo nicht olympisch. Das Team um Julian Schmid und Olympiasieger Vinzenz Geiger gehört aber zu den heißen Medaillenanwärtern.

Im Skispringen geht es bei Frauen und Männern jeweils einmal von der Normal- und Großschanze um Gold. Dazu kommen das Mixed von der Normalschanze und das Teamspringen der Männer vom großen Backen. In der aktuellen Saison läuft es allerdings für die DSV-Adler alles andere als rund. Für eine Medaille müsste schon viel richtig laufen, favorisiert sind andere, wie die Japaner, die Österreicher und der Prvc-Klan aus Slowenien.

Snowboard - 11 Wettbewerbe

Mit dem dem Snowboard wird bei Frauen und Männern jeweils im Big Air, Slopestyle, Halfpipe, Parallel-Riesenslalom und Snowboard-Cross um Gold gekämpft. Dazu kommt im Snowboard-Cross noch ein Mixed-Wettbewerb.