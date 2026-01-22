Biathlon-Boss: Preuß ohne Podest, aber unser Olympia-Trumpf

SID 22.01.2026 • 10:01 Uhr Der Biathlon-Sportdirektor ist vor den Olympischen Spielen verhalten optimistisch, sieht aber bei Frauen wie Männern noch Nachholbedarf.

In dieser Saison ist Franziska Preuß noch ohne Podestplatz - für Felix Bitterling, Sportdirektor Biathlon beim Deutschen Skiverband (DSV), ist die 31-Jährige für die anstehenden Olympischen Winterspiele in Norditalien (6. bis 22. Februar) dennoch der "größte Trumpf." Eine Medaillenvorgabe wollte Bitterling jedoch nicht nennen. Es gebe bei den Frauen in diesem Jahr "eine extreme Leistungsdichte. Ohne Risiko wirst du nichts gewinnen", sagte der 48-Jährige im Interview mit den Zeitungen der Ippen-Gruppe.

Hoffnungen ruhen auf Nachwuchs und Männerteam

Auch junge Athletinnen wie Julia Tannheimer oder Selina Grotian könnten "bei tadellosem Schießen auch mal schnell in Podiumsnähe gelangen", ergänzte Bitterling. Hoffnungen setzt der Sportdirektor auch in die Männermannschaft: "Ich würde sagen, dass auch bei den Männern nicht unbedingt weniger drin ist als bei den Frauen", führte er aus.

Der Flow lässt noch auf sich warten

Bis zu den Wettbewerben in Antholz warte jedoch noch viel Arbeit auf die Teams: "Wir haben bei Frauen und Männern durchaus Anschluss an die Spitze gefunden", sagte Bitterling zwar, "allerdings sind wir natürlich nicht zu 100 Prozent glücklich mit der Situation. Es ist bisher noch nicht richtig gelaufen, es fühlt sich etwas schwer an, ein Flow hat sich bisher noch nicht eingestellt."

Generationendelle bremst das Männer-Team