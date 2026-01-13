Newsticker
Biathlon: Preuß-Entscheidung gefallen

Preuß-Entscheidung gefallen

Franziska Preuß startet beim letzten Weltcup vor den Spielen, um im Rhythmus zu bleiben.
Kein Podestplatz für die deutschen Biathletinnen in Oberhof. Im letzten Rennen kam Franziska Preuß zumindest in die Top 5. Der Sieg geht zum zweiten Mal an eine Schwedin.
SID
Franziska Preuß startet beim letzten Weltcup vor den Spielen, um im Rhythmus zu bleiben.

Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß wird zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele beim Weltcup in Nove Mesto (22. bis 25. Januar) starten.

„Mein Plan ist es, dass ich in Nove Mesto die Einzelrennen laufen werde. Ich bin ein Fan davon, im Rhythmus zu bleiben“, sagte die 31-Jährige am Dienstag vor ihrem Heimweltcup in Ruhpolding.

Formsuche in Nove Mesto: Lieber Rennen als Trainingsblock

Sie sei „heiß auf die Rennen“ in Tschechien, „ich mag mir da einfach meine Form holen, als noch einmal einen mega Trainingsblock einzulegen. Und ich habe ja schon zwei Wochenenden verpasst“, betonte Deutschlands Sportlerin des Jahres. In Nove Mesto sind neben Mixed-Staffeln ein Einzel- und ein Massenstartrennen geplant.

Bei Olympia in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar) strebt Preuß die erste Einzelmedaille ihrer Karriere an. Dem großen Traum ist alles untergeordnet. Los geht es bei Olympia für die Biathleten am 8. Februar.

Individuelle Vorbereitung: Höhentraining statt Weltcupstart

Die unmittelbare Vorbereitung ist beim Deutschen Skiverband (DSV) individuell geplant, ein Großteil des Teams wird an einem Höhentrainingslager teilnehmen.

Janina Hettich-Walz etwa wird nicht in Nove Mesto starten, wie sie in Ruhpolding erklärte: „Jeder hat eine andere Herangehensweise. Ich bin im ersten Semester fast alle Rennen gelaufen.“

