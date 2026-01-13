Biathlon: Preuß-Entscheidung gefallen

SID 13.01.2026 • 14:13 Uhr Franziska Preuß startet beim letzten Weltcup vor den Spielen, um im Rhythmus zu bleiben.

Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß wird zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele beim Weltcup in Nove Mesto (22. bis 25. Januar) starten.

„Mein Plan ist es, dass ich in Nove Mesto die Einzelrennen laufen werde. Ich bin ein Fan davon, im Rhythmus zu bleiben“, sagte die 31-Jährige am Dienstag vor ihrem Heimweltcup in Ruhpolding.

Formsuche in Nove Mesto: Lieber Rennen als Trainingsblock

Sie sei „heiß auf die Rennen“ in Tschechien, „ich mag mir da einfach meine Form holen, als noch einmal einen mega Trainingsblock einzulegen. Und ich habe ja schon zwei Wochenenden verpasst“, betonte Deutschlands Sportlerin des Jahres. In Nove Mesto sind neben Mixed-Staffeln ein Einzel- und ein Massenstartrennen geplant.

Bei Olympia in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar) strebt Preuß die erste Einzelmedaille ihrer Karriere an. Dem großen Traum ist alles untergeordnet. Los geht es bei Olympia für die Biathleten am 8. Februar.

Individuelle Vorbereitung: Höhentraining statt Weltcupstart

Die unmittelbare Vorbereitung ist beim Deutschen Skiverband (DSV) individuell geplant, ein Großteil des Teams wird an einem Höhentrainingslager teilnehmen.