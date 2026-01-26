Israel-Bobteam + Hund Lulu: Hilfe für den Olympia-Traum

SID 26.01.2026 • 11:03 Uhr Israel stellt für die Olympischen Winterspiele erstmals ein Bobteam. Doch die Finanzierung wackelt.

Sechs israelische Bobfahrer und ein zuckersüßer Hund namens Lulu sammeln im Internet Spenden für ihren Traum von Olympia. Das Team des in den USA geborenen Piloten AJ Edelman, der Israel schon 2018 in Pyeongchang im Skeleton vertrat, hat in der vergangenen Woche den Sprung zu den Winterspielen von Mailand und Cortina d'Ampezzo (ab 6. Februar) geschafft - doch noch fehlt das Geld für Flüge und Equipment.

Preis des Traums: 60.000 Dollar müssen her

60.000 Dollar (etwas mehr als 50.000 Euro) werden insgesamt benötigt, das Team listet die Kosten Punkt für Punkt auf: unter anderem 25.000 Dollar für den Leihschlitten inklusive Transport, 5000 für Flüge nach Deutschland zur unmittelbaren Vorbereitung - und 3500 Dollar, um den Bob letztlich in israelische Farben zu kleiden.

„Shul Runnings“ bittet um Rückenwind für ihr Wintermärchen