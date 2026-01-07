"Vieles dafür gegeben": Olympia-Kader der DEB-Frauen steht

SID 07.01.2026 • 11:04 Uhr Bei den ersten Winterspielen seit zwölf Jahren setzt Bundestrainer Jeff MacLeod auf den Stamm der letzten Jahre.

Die deutschen Eishockey-Frauen reisen mit einer Mischung aus bewährter Erfahrung und aufstrebenden Talenten zu ihren ersten Olympischen Winterspielen seit 2014. Neben den drei Profispielerinnen Sandra Abstreiter, Laura Kluge und Nina Jobst-Smith aus der nordamerikanischen PWHL sowie Kapitänin Daria Gleißner steht auch die erst 16-jährige Mathilda Heine im Aufgebot von Bundestrainer Jeff MacLeod. Die offizielle Nominierung erfolgt durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) am 20. Januar.

„Viele unserer Spielerinnen haben jahrelang konsequent darauf hingearbeitet und vieles dafür gegeben, um bei Olympia dabei zu sein“, sagte MacLeod, der seinen Vertrag erst am Montag bis 2027 verlängert hatte: „Für Olympia in Mailand haben wir eine Gruppe von Athletinnen zusammen, die schon viele Turniere miteinander bestritten haben, und einige junge Spielerinnen, die sich in den vergangenen Maßnahmen beweisen konnten.“

Unter dem früheren DEL-Profi MacLeod hatte Deutschland bei den letzten beiden WM-Turnieren das Viertelfinale erreicht und beim Olympia-Qualifikationsturnier das Ticket für Mailand (5. bis 19. Februar) gelöst.

Gleißner ist die einzige Spielerin, die bereits im Kader für die Winterspiele stand. Nach einer Trainingsverletzung musste die damals 20 Jahre alte Verteidigerin in Sotschi 2014 aber noch vor der ersten Partie wieder abreisen. Die 24 weiteren Spielerinnen stehen vor ihrer ersten Olympia-Teilnahme.

Insgesamt stehen sieben Spielerinnen aus Nordamerika im Kader. Torhüterin Abstreiter (Victoire de Montréal), die derzeit noch verletzte Verteidigerin Jobst-Smith (Vancouver Goldeneyes) und Kluge (Boston Fleet) spielen unter Profibedingungen in der PWHL. Die Zwillingsschwestern Luisa und Lille Welcke (Boston University), Svenja Voigt (St. Cloud State University) sowie Nina Christof (Rensselaer Polytechnic Institute) laufen für ihre Universitäten auf. Hinzu kommt Schweden-Legionärin Emily Nix.

In Mailand trifft die DEB-Auswahl zum Auftakt am 5. Februar auf Schweden, weitere Vorrundengegner sind Japan, Frankreich und Gastgeber Italien. Vorher testet das Team am 30. Januar in Peiting gegen die Japanerinnen. - Der Kader im Überblick:

Tor (3): Sandra Abstreiter (Victoire de Montréal/Kanada), Lisa Hemmerle (ERC Ingolstadt), Chiara Schultes (ECDC Memmingen Indians)

Verteidigung (8): Daria Gleißner, Ronja Hark, Charlott Schaffrath, Carina Strobel, Hanna Weichenhain (alle ECDC Memmingen), Hanna Hoppe (ESC Dresden), Nina Jobst-Smith (Vancouver Goldeneye), Tara Schmitz (Mad Dogs Mannheim)