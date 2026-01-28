Vom PR-Stunt zum Respekt: Wasmeier feiert Vonn-Comeback

SID 28.01.2026 • 14:47 Uhr Das deutsche Ski-Idol Markus Wasmeier hatte über Vonn gespöttelt. Nun revidiert Wasmeier seine Meinung.

Erst „Verarschung“, nun Anerkennung und Bewunderung - Ski-Olympiasieger Markus Wasmeier hat seine einst sehr kritische Einstellung zum Comeback des US-Superstars Lindsey Vonn grundlegend geändert.

„Sie hat wirklich hart gekämpft und trainiert wie eine Wahnsinnige“, sagte der Goldmedaillengewinner von Lillehammer (Riesenslalom und Super-G) im Interview mit BR24Sport: „Respekt!“

Eine Medaille bei den Olympischen Spielen von Mailand und Cortina d’Ampezzo (ab 6. Februar) sei der 41-Jährigen „zu gönnen und wäre eine tolle Geschichte - und sie fährt definitiv besser als damals“.

Wasmeier sieht Vonns Comeback zunächst als reine PR-Show

Zunächst hatte Wasmeier (62) Vonns Rückkehr in den Ski-Zirkus mit 40 Jahren als PR-Stunt abgetan. „Meiner Meinung nach ist das nur eine Show“, sagte er. „Das grenzt an Verarschung.“ Dabei allerdings, betont Wasmeier heute, sei er noch davon ausgegangen, Vonn wäre ein komplett neues Kniegelenk eingesetzt worden. Tatsächlich war es nur eine Teilprothese: „Das war mir nicht bewusst.“

Cortina als Hausberg: Vonn jagt weiter Siege mit 41