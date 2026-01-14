Hamburg-Referendum am 31. Mai: Olympia 2036-44 in Sicht?

SID 14.01.2026 • 22:17 Uhr Für die Durchführung der Abstimmung bewilligt das Parlament 7,2 Mllionen Euro.

Hamburg lässt endgültig als dritter und letzter Olympia-Bewerber im deutschen Anwärterquartett seine Bürger über eine Bewerbung um die Ausrichtung von Olympischen Sommerspielen abstimmen. Die Hamburger Bürgerschaft beschloss mit breiter Mehrheit den bereits im September vergangenen Jahres vom Senat festgelegten Termin für das Referendum am 31. Mai. Zugleich bewilligte das Parlament für die Organisation der Abstimmung Finanzmittel in Höhe von 7,2 Millionen Euro.

Einigung über Formulierung des Olympia-Referendums

Außerdem wurde Einigung auf den Abstimmungstext erzielt. Auf den Satz "Ich bin dafür, dass sich der Deutsche Olympische Sportbund mit der Freien und Hansestadt Hamburg als Austragungsort um die Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Spiele für die Jahre 2036, 2040 oder 2044 bewirbt" bekommen Hamburgs stimmberechtigten Einwohner die Antwortmöglichkeiten "Ja" oder "Nein".

