Eishockey: Referee André Schrader erneut für Olympia nominiert

SID 16.01.2026 • 13:17 Uhr Der Unparteiische wurde als einer von 13 IIHF-Offiziellen für das Turnier in Mailand ausgewählt.

Der deutsche Schiedsrichter André Schrader ist vom Eishockey-Weltverband IIHF zum dritten Mal für Olympische Spiele nominiert worden. Nach 2014 und 2022 ist der 36-Jährige nun auch in Mailand und Cortina dabei.

Schrader absolvierte erfolgreich die "Road to Milano", das Aufnahmeprogramm der IIHF, und wurde als einer von 13 Schieds- und Linienrichtern für Olympia auserkoren.

Schrader feiert dritten Olympia-Einsatz