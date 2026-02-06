Olympia-Start: 130 deutsche Athleten – Draisaitl führt Team D an

SID 06.02.2026 • 13:04 Uhr Ein Großteil des Teams lässt sich die Feier in Mailand und den Bergen nicht entgehen.

130 der 185 deutschen Athletinnen und Athleten nehmen am Freitagabend an den Eröffnungsfeiern der Olympischen Winterspiele (20.00 Uhr) teil. Das Team teilt sich auf die Zeremonien im San Siro Stadium von Mailand, in Cortina d’Ampezzo, Predazzo und Livigno auf.

Angeführt wird es von den Fahnenträgern Leon Draisaitl (Eishockey) in Mailand und Katharina Schmid (Skispringen) in Predazzo.

Olympia 2026: Deutschland als 32. Nation erwartet

In den beiden Hauptorten Mailand (61/48 Eishockey, 11 Eisschnelllauf, 2 Eiskunstlauf) und Cortina (34/2 Biathlon, 5 Curling, 10 Bob, 11 Rodeln, 6 Skeleton) sind die beiden größten deutschen Delegationen vertreten. In Predazzo (16/2 Nordische Kombination, 8 Skilanglauf, 6 Skispringen) und Livigno (19 Snowboard) nehmen weitere deutsche Wintersportler an der Show teil. Das teilte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Freitagmittag mit.

Das Programm beginnt an allen vier Standorten um 20.00 Uhr, um 20.40 Uhr startet die Parade der Nationen. Deutschland wird als 32. Nation hinter Georgien und vor Jamaika erwartet. In Mailand wohnt auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der Zeremonie bei.