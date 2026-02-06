Spektakulärer Olympia-Start: Mattarella eröffnet Winterspiele

Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat die 25. Olympischen Winterspiele mit den Hauptorten Mailand und Cortina d’Ampezzo eröffnet. Der 84-Jährige sprach am Freitag um 22.51 Uhr Ortszeit im San-Siro-Stadion von Mailand die traditionelle Begrüßungsformel. An der Spitze der deutschen Mannschaft hatte zuvor Eishockey-Star Leon Draisaitl die Fahne ins Stadion getragen, bei der parallel in Predazzo stattfindenden Zeremonie war Skispringerin Katharina Schmid die zweite deutsche Fahnenträgerin.
25. Olympische Winterspiele eröffnet
Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella spricht um 22.51 Uhr Ortszeit die traditionelle Begrüßungsformel.
Los geht's: Olympia 2026 ist eröffnet
Italien ist nach 1956 (Cortina/Winter), Rom (1960/Sommer) und Turin (2006/Winter) zum vierten Mal Ausrichter von Olympischen Spielen. Bei den Wettbewerben in Norditalien stehen bis zur Schlussfeier am 22. Februar in Verona 116 Entscheidungen auf dem Programm.