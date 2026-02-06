Newsticker
Spektakulärer Olympia-Start: Mattarella eröffnet Winterspiele

25. Olympische Winterspiele eröffnet

Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella spricht um 22.51 Uhr Ortszeit die traditionelle Begrüßungsformel.
© AFP/SID/Antonin THUILLIER
SID
Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat die 25. Olympischen Winterspiele mit den Hauptorten Mailand und Cortina d’Ampezzo eröffnet. Der 84-Jährige sprach am Freitag um 22.51 Uhr Ortszeit im San-Siro-Stadion von Mailand die traditionelle Begrüßungsformel. An der Spitze der deutschen Mannschaft hatte zuvor Eishockey-Star Leon Draisaitl die Fahne ins Stadion getragen, bei der parallel in Predazzo stattfindenden Zeremonie war Skispringerin Katharina Schmid die zweite deutsche Fahnenträgerin.

Italien ist nach 1956 (Cortina/Winter), Rom (1960/Sommer) und Turin (2006/Winter) zum vierten Mal Ausrichter von Olympischen Spielen. Bei den Wettbewerben in Norditalien stehen bis zur Schlussfeier am 22. Februar in Verona 116 Entscheidungen auf dem Programm.

