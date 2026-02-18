Aerials: Weiß im Finale

SID 18.02.2026 • 11:29 Uhr Bei den Winterspielen belegt die deutsche Freestyle-Skierin in der Quali Rang elf.

Sie ist die einzige Aerials-Athletin Deutschlands - nun hat sich Emma Weiß erstmals in ihrer Laufbahn für ein olympisches Finale qualifiziert. Die Freestyle-Skierin von der Schwäbischen Alb belegte in der Qualifikation bei den Winterspielen in Norditalien am Mittwoch mit 81,90 Punkten Rang elf. Somit kämpft die 26-Jährige ab 13.00 Uhr (ZDF und Eurosport) um die Medaillen. Beste Athletin der Qualifikation war Marion Thenault aus Kanada mit 108,61 Punkten.

Weiß hatte bereits nach dem ersten Quali-Run auf Rang elf gelegen und daher einen zweiten Versuch benötigt, mit dem sie sich aber unter den Top zwölf halten konnte und somit das Finalticket löste.

Weiß hatte sich zuvor lange in Geduld üben müssen, ursprünglich hätte die Vorausscheidung bereits am Dienstag stattfinden sollen. Wegen starken Schneefalls in Livigno war sie jedoch mehrfach nach hinten und schließlich auf Mittwoch verlegt worden. Die Qualifikation der Männer wurde auf Donnerstag, 11.00 Uhr verlegt, ab 14.00 Uhr soll das Finale starten.