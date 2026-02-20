Auftakt im Zweierbob: Nolte nur Zweite

SID 20.02.2026 • 18:32 Uhr Die 27-Jährige will ihren großen Erfolg von 2022 wiederholen. Eine US-Amerikanerin bietet ihr Paroli.

Weltmeisterin Laura Nolte muss sich im Kampf um das angepeilte Olympiagold im Zweierbob noch steigern. Die Weltcup-Dominatorin liegt mit Anschieberin Deborah Levi nach dem ersten Lauf mit 0,05 Sekunden Rückstand auf die US-Amerikanerin Kaillie Armbruster Humphries auf Rang zwei. Nolte war mit fünf Siegen in sieben Saisonrennen als große Favoritin nach Cortina d'Ampezzo gereist.

Vier Tage nach dem Gewinn von Olympiasilber im Monobob gelang Nolte ein Startrekord, die zweimalige Zweier-Olympiasiegerin Armbruster Humphries (2010, 2014) schlug dank einer sehr sauberen Fahrt und offenbar gutem Material aber zurück. Lisa Buckwitz, die als erste Bobfahrerin Olympiagold als Anschieberin und Pilotin gewinnen kann, lauert mit Neele Schuten auf Rang drei (+0,13). Kim Kalicki und Talea Prepens sind Vierte (+0,21).

Für Nolte (27) wäre alles andere als Gold eine Enttäuschung. Vor vier Jahren in Peking war sie mit ihrem Triumph im Zweier zur jüngsten Bob-Olympiasiegerin der Geschichte aufgestiegen. "Der Zweier ist meine Paradedisziplin. Mit Debbie am Start ist es immer schnell und das ist natürlich etwas, was mir ein gutes Gefühl für die Bahn gibt", hatte Nolte gesagt.