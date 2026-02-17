Deutsche Curler verpassen Halbfinale

SID 17.02.2026 • 21:20 Uhr Schon ein Spiel vor dem Ende der Vorrunde ist Deutschland ausgeschieden, das ausgerufene Ziel wurde weit verfehlt.

Die deutschen Curler haben ihr Aus bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo nicht abwenden können. Nach der überraschenden Pleite gegen das zuvor noch sieglose Tschechien (7:9) verlor das junge Team um Skip Marc Muskatewitz am Dienstagabend auch gegen die Schweiz 4:8.

Mit drei Siegen und fünf Niederlagen belegt die deutsche Auswahl des kanadischen Trainers Ryan Sherrard Rang sieben. Das erklärte Ziel war ein Platz in den Top vier und damit im Halbfinale. Am 20. und 21. Februar geht es im Cortina Curling Stadium um die Medaillen. Die Schweiz ist dafür als erstes Team qualifiziert.

Olympia: Schweiz zu stark für deutsche Curler

Mit der Schweiz, Olympiasieger von Nagano 1998 und im vergangenen Jahr Vizeweltmeister, konnten Muskatewitz & Co. nicht mithalten. Kleinere Patzer des starken Teams um Skip Yannick Schwaller ließ Deutschland ungenutzt.