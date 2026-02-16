Olympia: Deutsches Gold schon fast sicher!

SID 16.02.2026 • 13:06 Uhr Im Zweierbob dominieren die deutschen Teams - ein Titelfavorit ragt dabei aber deutlich heraus.

Bob-Pilot Johannes Lochner hat auf seiner Goldmission bei den Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und seinem Dauerrivalen Francesco Friedrich im Zweier sofort einen Nackenschlag verpasst.

Der Gesamtweltcupsieger aus Bayern raste mit Anschieber Georg Fleischhauer mit zwei Traumläufen auf Rang eins, Friedrich hat zur Halbzeit bereits 80 Hundertstelsekunden Rückstand. Adam Ammour liegt hinter den beiden Weltklasse-Piloten auf Rang drei (+1,24).

Für Lochner ist es der perfekte Start in seine letzte Wettkampfwoche. Der 35-Jährige beendet seine Karriere nach den Olympischen Spielen und will unbedingt sein erstes Gold gewinnen. Bei großen Rennen hatte er sich fast immer Friedrich geschlagen geben müssen, unter anderem in Peking 2022 im Zweier und Vierer.

Deutsche Bob-Konkurrenten strotzen vor Selbstvertrauen

Der zweimalige Doppel-Olympiasieger Friedrich hingegen will zum erfolgreichsten Bob-Piloten der Geschichte aufsteigen - mit einem fünften Gold würde der Sachse an André Lange (4x Gold, 1x Silber) vorbeiziehen. Nach einer durchwachsenen Saison hatte er getönt: „Das Imperium hat immer zurückgeschlagen.“