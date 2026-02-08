Olympia 2026: Israels Bob-Team bestohlen – Pässe weg!

SID 08.02.2026 • 10:21 Uhr Während des Trainings wurde in das Apartment des israelischen Bob-Teams eingebrochen. Die olympische Premiere soll dennoch stattfinden.

Das israelische Bob-Team ist gut eine Woche vor den olympischen Rennen in Cortina Opfer eines Diebstahls geworden. „Während des Trainings wurde in das Apartment eingebrochen, Ausrüstung im Wert von Tausenden Dollar sowie Pässe wurden gestohlen“, schrieb Bob-Pilot Adam Edelman am Samstag bei X: „Was für eine Saison.“

Das Team habe noch am selben Tag die folgende Trainingseinheit dennoch absolvieren können.

Israels Bob-Premiere: Edelman schreibt Olympia-Geschichte

Edelman wird im Zweier- (16./17. Februar) und im Viererbob (21./22. Februar) antreten, es sind besondere Rennen für den israelischen Sport: Erstmals ist das Land auf olympischer Bühne im Bobsport vertreten, 2022 noch hatte Edelman die Qualifikation knapp verpasst.

Die persönliche Geschichte des 34-Jährigen ist ebenfalls außergewöhnlich. Der gebürtige Amerikaner nahm bereits an den Winterspielen 2018 teil, damals noch als Skeleton-Pilot.