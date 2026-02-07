Geisenbergers Wettstreit: Fußkuss für Loch bei Olympia-Gold!

SID 07.02.2026 • 06:32 Uhr Die sechsmalige Goldmedaillengewinnerin will sich bei Loch "revanchieren" - und ihn zusätzlich motivieren.

Die ungewöhnliche Motivationsspritze von Natalie Geisenberger nahm Felix Loch gerne an. „Ich gebe mein Bestes“, sagte der deutsche Vorzeigerodler und lachte herzlich. Was Loch erwartet: Im Falle eines Olympiasiegs in Cortina d’Ampezzo will die sechsmalige Goldmedaillengewinnerin Geisenberger ihm im Zielbereich die Füße küssen - so wie Loch es 2022 in Peking bei Geisenberger getan hatte.

Geisenberger mit schmunzelnder Revanche-Ansage

„Ich würde mich revanchieren, wenn es so weit sein sollte“, sagte Geisenberger mit einem Lachen. Die 38-Jährige arbeitet nach ihrem Karriereende bei den Winterspielen in Norditalien als Eurosport-Expertin. Sie wolle keinen „Druck“ aufbauen, sagte die erfolgreichste deutsche Winter-Olympionikin, aber: „Wenn nicht schon genug Motivation da war, dann doch jetzt.“

Goldenes Duo seit Kindertagen

Geisenberger hatte vor vier Jahren in Peking vor dem vierten Lauf das gleiche „Versprechen“ von Loch bekommen und war anschließend zum Olympiasieg gerast. Beide kennen sich seit Kindheitstagen. Mit der Teamstaffel gewannen Geisenberger und Loch 2014 in Sotschi gemeinsam Gold.

Loch jagt den Olympia-Hattrick