Besondere Uni-Bitte von Olympia-Star

Samuel Kucza 10.02.2026 • 10:45 Uhr Wegen ihrer Olympia-Teilnahme bittet Madeline Schizas um eine Fristverlängerung an der Uni – ihr Professor reagiert verständnisvoll und mit Humor.

Olympia statt Uni: Die kanadische Eiskunstläuferin Madeline Schizas verpasste wegen ihrer Teilnahme an den Olympischen Winterspielen eine Abgabefrist an ihrer Universität – und bat ihren Professor daher um einen Aufschub.

Auf Instagram veröffentlichte die Universität die Antwort ihres Professors, der verständnisvoll und zugleich humorvoll reagierte. „Hallo Madeline. Wow! Was für ein besonderer Moment. Ja, unter den gegebenen Umständen ist eine Verlängerung absolut in Ordnung“, schrieb er ihr nur wenige Stunden nach ihrer Anfrage.

Abgabe erst nach Olympia

Ursprünglich wäre die Frist am Freitag abgelaufen. Schizas bat aber aus triftigem Grund um eine Verlängerung bis Sonntag. Ihr Professor riet der 22-Jährigen, sich jetzt auf ihre zweite Olympia-Teilnahme zu konzentrieren und die Uni-Prüfung – eine Wochenreflexion seines Soziologie-Kurses – „direkt“ bei ihm einzureichen, sobald die Wettkämpfe abgeschlossen sind.

Zusätzlich schickte er sportliche Grüße nach Mailand und Cortina d’Ampezzo: „Das ganze Land drückt dir und deinem Teamkollegen die Daumen.“

Der Professor ging sogar fachlich ins Detail. Die Sprungkombination aus dreifachem Lutz und dreifachem Toeloop sei „eine ziemlich schwierige Figur, aber du schaffst das“, schrieb er in seiner Mail und wünschte ihr viel Glück für Olympia.