Biathlon-Verband reagiert auf Doping-Schock kurz vor Olympia

Felix Kunkel 03.02.2026 • 12:56 Uhr Kurz vor den Olympischen Winterspielen wird Rebecca Passler positiv auf Doping getestet. Der italienische Verband schließt die Biathletin aus, kündigt aber auch Unterstützung an.

Am Montag sorgte der publik gewordene positive Doping-Test der italienischen Biathletin Rebecca Passler für großes Aufsehen. Der nationale Verband reagierte unverzüglich und schloss die 24-Jährige wenige Tage vor den Olympischen Winterspielen aus dem Team aus.

Auf Unterstützung darf Passler aber dennoch bauen, wie FISI-Präsident Flavio Roda inzwischen verdeutlichte. „Der Verband prüft den Vorfall bereits in diesen Stunden eingehend und beabsichtigt, seine Athletin an allen geeigneten Stellen zu unterstützen“, erklärte der Chef des italienischen Verbands in einer Stellungnahme am Montagabend.

Biathletin positiv getestet: Präsident verspricht Aufarbeitung

Roda führte aus: „Es ist unerlässlich, der Sache auf den Grund zu gehen, um jeden Zweifel auszuräumen, der die Karriere von Rebecca und das Ansehen des Verbandes schwer beeinträchtigen könnte.“

Passler wurde bei einer Kontrolle positiv auf Letrozol getestet. Letrozol ist ein Mittel, das den Östrogenspiegel senkt, der beispielsweise durch eine Anabolika-Einnahme erhöht sein könnte. Aus diesem Grund zählt es seit 2008 zu den verbotenen Substanzen.