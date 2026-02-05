Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Olympia
Olympia
NEWS
VIDEOS
ZEITPLAN
MEDAILLENSPIEGEL
LIVETICKER
ERGEBNISSE
Olympia>

Olympia-Schock: Snowboarder Vicktor scheitert in Big-Air-Quali

Deutscher scheitert in Olympia-Quali

Der Deutsche Noah Vicktor stürzt zweimal und wird Letzter, seinen letzten Sprung steht der Bayer.
Tritt für Deutschland in Livigno an: Noah Vicktor
Tritt für Deutschland in Livigno an: Noah Vicktor
© IMAGO/GEPA pictures/SID/Oliver Lerch
SID
Der Deutsche Noah Vicktor stürzt zweimal und wird Letzter, seinen letzten Sprung steht der Bayer.

Der deutsche Snowboarder Noah Vicktor hat bei den Olympischen Winterspielen in Norditalien das Finale im Big-Air-Wettbewerb verpasst.

Der 24-Jährige kam in der Qualifikation am Donnerstagabend im Livigno Snow Park auf 73,50 Punkte, die nur für den 30. und somit letzten Rang reichten. Für das Finale hätte Vicktor unter die Top zwölf kommen müssen, jedoch stürzte er bei seinen ersten beiden Versuchen.

Seinen letzten Sprung stand er. Bester der Vorentscheidung war der Japaner Hiroto Ogiwara (178,50), die Medaillengewinner werden am Samstag ab 19.30 Uhr (ARD und Eurosport) gekürt.

Sauberer Style als Schlüssel: Vicktor und Morgan im Kampf ums Finale

„Es ist schwer zu sagen, welche Tricks es ‚braucht‘, um ins Finale zu kommen“, hatte Vicktor im Vorfeld gesagt, „am Ende muss man nicht nur einen starken Trick zeigen, sondern den auch sauber fahren und stehen.“

Der Athlet vom WSV Bischofswiesen startet in Livigno auch im Slopestyle-Wettbewerb, ebenso wie Annika Morgan, die sich am Sonntag (19.30 Uhr, ZDF und Eurosport) für das Finale im Big Air bei den Frauen qualifizieren kann.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite