Olympia-Schock: Snowboarder Vicktor scheitert in Big-Air-Quali

SID 05.02.2026 • 22:24 Uhr Der Deutsche Noah Vicktor stürzt zweimal und wird Letzter, seinen letzten Sprung steht der Bayer.

Der deutsche Snowboarder Noah Vicktor hat bei den Olympischen Winterspielen in Norditalien das Finale im Big-Air-Wettbewerb verpasst.

Der 24-Jährige kam in der Qualifikation am Donnerstagabend im Livigno Snow Park auf 73,50 Punkte, die nur für den 30. und somit letzten Rang reichten. Für das Finale hätte Vicktor unter die Top zwölf kommen müssen, jedoch stürzte er bei seinen ersten beiden Versuchen.

Seinen letzten Sprung stand er. Bester der Vorentscheidung war der Japaner Hiroto Ogiwara (178,50), die Medaillengewinner werden am Samstag ab 19.30 Uhr (ARD und Eurosport) gekürt.

Sauberer Style als Schlüssel: Vicktor und Morgan im Kampf ums Finale

„Es ist schwer zu sagen, welche Tricks es ‚braucht‘, um ins Finale zu kommen“, hatte Vicktor im Vorfeld gesagt, „am Ende muss man nicht nur einen starken Trick zeigen, sondern den auch sauber fahren und stehen.“