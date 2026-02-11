Olympia: Gold-Überraschung um US-Star

SID 11.02.2026 • 16:10 Uhr Die Amerikanerin Wayne Lemley lässt sich von ihrem Olympia-begeisterten Vater inspirieren - und triumphiert in Livigno.

Wayne Lemley war begeistert. Was diese wilden Ski-Freestyler da bei den Winterspielen 2002 in Salt Lake City auf die Buckelpiste zauberten, sollten seine Kinder auch irgendwann lernen. Und so stellte der Pilot später seine Tochter Elizabeth mit nur neun Monaten erstmals auf Ski. Heute, rund 19 Jahre später, hat auch Elizabeth Lemley den Pilotenschein - und ist Olympiasiegerin auf der Buckelpiste.

Die 20-jährige US-Amerikanerin setzte sich im Livigno Snow Park vor ihrer Teamkollegin Jaelin Kauf durch, der Weltmeisterin und Olympia-Zweiten von Peking. Dritte wurde Perrine Laffont aus Frankreich, die Olympiasiegerin von 2018 und sechsmalige Weltmeisterin. Peking-Siegerin Jakara Anthony aus Australien patzte schwer und wurde Achte.