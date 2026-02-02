IOC-Session in Scala: Coventry entfacht Winterspiele-Fieber

SID 02.02.2026 • 19:55 Uhr Die Präsidentin stimmt in La Scala IOC-Mitglieder und Ehrengäste auf die Winterspiele ein.

Im berühmten Mailänder Opernhaus Scala hat Präsidentin Kirsty Coventry die Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees sowie Ehrengäste um Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella auf die anstehenden Winterspiele eingeschworen. „Es war ein langer Weg – manchmal etwas holprig, wie jeder olympische Weg –, aber es ist wirklich wunderbar, hier in Italien zu sein“, sagte die 42-Jährige bei der von Musik und Gesang untermalten Eröffnungszeremonie der 145. IOC-Vollversammlung, die den Spielen mit den Hauptorten Mailand und Cortina d’Ampezzo vorangeht.

„Die Vorfreude ist förmlich greifbar. Jeder, dem man begegnet, kann den Beginn der Spiele kaum erwarten“, führte Coventry im Beisein ihres Vorgängers, IOC-Ehrenpräsident Thomas Bach, aus.

145. IOC-Session: Mailand diskutiert Gastgeber und Zukunftsprogramm

Um Inhalte bei der 145. IOC-Session geht es am Dienstag und Mittwoch (jeweils ab 8.50 Uhr) in einem Kongresszentrum in Mailand. Neben Präsentationen der kommenden feststehenden Olympia-Gastgeber steht auch ein Beitrag zum Zukunftsprogramm unter Coventry („Fit for the Future“) auf der Sitzungsordnung.