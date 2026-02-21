Curlerinnen holen Bronze: Happy End für Kanada

SID 21.02.2026 • 17:09 Uhr Der Rekordweltmeister und Topfavorit aus Kanada hat die Chance auf Gold verpasst, aber immerhin Bronze gesichert.

Versöhnlicher Abschluss für die Topfavoritinnen: Kanadas Curlerinnen haben sich nach ihrem überraschenden Aus im Halbfinale immerhin die Bronzemedaille gesichert.

Im Krimi gegen die USA gewann der Rekordweltmeister am Samstag 10:7 und schloss die Olympischen Winterspiele in Cortina d’Ampezzo als drittbeste Nation ab. Am Freitag hatte Kanada beim 3:6 gegen Schweden das Endspiel verpasst.