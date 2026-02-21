Curlerinnen holen Bronze: Happy End für Kanada

Versöhnlicher Abschluss für die Topfavoritinnen: Kanadas Curlerinnen haben sich nach ihrem überraschenden Aus im Halbfinale immerhin die Bronzemedaille gesichert.
Topfavoritinnen retten Bronze
Der Rekordweltmeister und Topfavorit aus Kanada hat die Chance auf Gold verpasst, aber immerhin Bronze gesichert.
Jubel bei Kanada
Im Krimi gegen die USA gewann der Rekordweltmeister am Samstag 10:7 und schloss die Olympischen Winterspiele in Cortina d’Ampezzo als drittbeste Nation ab. Am Freitag hatte Kanada beim 3:6 gegen Schweden das Endspiel verpasst.
Das kleine Finale bot Spannung bis zum Schluss. Beim Stand von 8:7 für Kanada blieb US-Skip Tabitha Peterson mit ihrem letzten Stein zu unpräzise und konnte das Spiel nicht in ein mögliches Extra-End bringen. Im Goldspiel am Sonntag (11.05 Uhr) trifft Schweden auf die Schweiz.