Curlerinnen holen Bronze: Happy End für Kanada

Topfavoritinnen retten Bronze

Der Rekordweltmeister und Topfavorit aus Kanada hat die Chance auf Gold verpasst, aber immerhin Bronze gesichert.
Jubel bei Kanada
© AFP/SID/MARCO BERTORELLO
SID
Versöhnlicher Abschluss für die Topfavoritinnen: Kanadas Curlerinnen haben sich nach ihrem überraschenden Aus im Halbfinale immerhin die Bronzemedaille gesichert.

Im Krimi gegen die USA gewann der Rekordweltmeister am Samstag 10:7 und schloss die Olympischen Winterspiele in Cortina d’Ampezzo als drittbeste Nation ab. Am Freitag hatte Kanada beim 3:6 gegen Schweden das Endspiel verpasst.

Das kleine Finale bot Spannung bis zum Schluss. Beim Stand von 8:7 für Kanada blieb US-Skip Tabitha Peterson mit ihrem letzten Stein zu unpräzise und konnte das Spiel nicht in ein mögliches Extra-End bringen. Im Goldspiel am Sonntag (11.05 Uhr) trifft Schweden auf die Schweiz.

