Curling: Deutschland feiert ersten Sieg

Das Team um Skip Marc Muskatewitz lässt die vielen deutschen Fans im Cortina Curling Olympic Stadium jubeln.

Die deutschen Curling-Männer haben ihren ersten Sieg bei den Olympischen Winterspielen gefeiert. Die Mannschaft um Skip Marc Muskatewitz setzte sich am Donnerstag in Cortina d'Ampezzo 5:4 gegen Norwegen durch. Den Auftakt hatte Deutschland noch auf bittere Art und Weise mit 6:7 nach Extra-End gegen Kanada verloren.

Nach einem frühen Rückstand ging das Muskatewitz-Team im dritten End mit 3:1 in Führung und sorgte so für großen Jubel bei den vielen deutschen Fans im Cortina Curling Olympic Stadium. In der Folge blieb es eine ausgeglichene Begegnung, immer wieder sicherten sich beide Teams einzelne Punkte. Zu Beginn des letzten Ends lag Deutschland aber weiter mit zwei Zählern vorne - und brachte den wichtigen Sieg ins Ziel.

Zum ersten Mal seit Sotschi 2014 ist wieder ein deutsches Curling-Team bei Olympia dabei, erklärtes Ziel der Auswahl vom kanadischen Trainer Ryan Sherrard sind die Top vier. Weiter geht es am Freitag (19.05 Uhr/ARD und Eurosport) gegen Gastgeber Italien.