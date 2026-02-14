Olympia: Rückschlag für deutsche Curler

SID 14.02.2026 • 16:47 Uhr Deutschland muss sich den USA geschlagen geben. Nach einem Fehlstart kann das Team um Skip Marc Muskatewitz das Blatt nicht mehr wenden.

Die deutschen Curling-Männer haben bei den Olympischen Winterspielen im vierten Spiel die zweite Niederlage kassiert.

Das Team um Skip Marc Muskatewitz unterlag am Samstag in Cortina d’Ampezzo den USA mit 6:8 und liegt mit der Bilanz von 2:2 nun gleichauf mit dem Gegner, der sich bereits im ersten End eine 4:0-Führung erspielen konnte und von diesem Vorsprung zehrte.

Deutschland gegen Großbritannien gefordert

Erstmals seit Sotschi 2014 ist wieder ein deutsches Curling-Team bei Olympia dabei, erklärtes Ziel der Auswahl des kanadischen Trainers Ryan Sherrard sind die Top vier. Weiter geht es bereits am Sonntagmorgen (ab 9.05 Uhr im LIVETICKER) gegen Großbritannien.