Olympia: Rückschlag für deutsche Curler

Die deutschen Curling-Männer haben bei den Olympischen Winterspielen im vierten Spiel die zweite Niederlage kassiert.
Rückschlag für deutsche Curler
Das Team um Skip Marc Muskatewitz unterlag am Samstag in Cortina d’Ampezzo den USA mit 6:8 und liegt mit der Bilanz von 2:2 nun gleichauf mit dem Gegner, der sich bereits im ersten End eine 4:0-Führung erspielen konnte und von diesem Vorsprung zehrte.
Deutschland gegen Großbritannien gefordert
Erstmals seit Sotschi 2014 ist wieder ein deutsches Curling-Team bei Olympia dabei, erklärtes Ziel der Auswahl des kanadischen Trainers Ryan Sherrard sind die Top vier. Weiter geht es bereits am Sonntagmorgen (ab 9.05 Uhr im LIVETICKER) gegen Großbritannien.
In der Round Robin treffen die deutschen Europameister von 2024 zudem noch auf Peking-Olympiasieger Schweden, Tschechien, die Schweiz und China. Die besten vier Teams ziehen ins Halbfinale ein, am 20. und 21. Februar geht es um die Medaillen.