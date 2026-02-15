Curling bei Olympia: Deutschland muss um Halbfinale bangen

SID 15.02.2026 • 11:38 Uhr Gegen den Weltranglistenersten Großbritannien ist das junge deutsche Team chancenlos - und verliert die Top vier aus den Augen.

Die deutschen Curling-Männer müssen bei den Olympischen Winterspielen um den Einzug ins Halbfinale bangen. Das Team um Skip Marc Muskatewitz kassierte mit der deutlichen 4:9-Pleite am Sonntag gegen den Weltranglistenersten und Weltmeister Großbritannien die dritte Niederlage im fünften Spiel - das erklärte Ziel Top vier rückte damit erst einmal in weite Ferne.

In den ersten drei Ends (2:2) spielte das junge deutsche Team gegen den Silbermedaillengewinner von Peking 2022 auf Augenhöhe, leistete sich in der Folge aber zu viele Fehler und lag nach dem siebten End (2:7) bereits aussichtslos zurück. „Da können wir auch Feierabend machen“, sagte Muskatewitz nach der Vorentscheidung, zu einer verfrühten Aufgabe kam es aber erst zwei Ends später.