Curling-Männer mit knapper Auftaktniederlage gegen Kanada

SID 11.02.2026 • 22:11 Uhr Erstmals seit 2014 ist wieder ein deutsches Team bei Olympia dabei - und zwingt zum Auftakt gleich mal den Rekordchampion in ein Extra End.

Deutschlands Curling-Männer sind mit einer knappen Niederlage in die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo gestartet. Gegen Goldfavorit Kanada verlor das Team um Skip Marc Muskatewitz im Cortina Curling Stadium mit 6:7 - lieferte dem Rekord-Titelträger dabei aber einen starken Kampf auf Augenhöhe.

Das jüngste Team des Turniers mit „Oldie“ Muskatewitz (30), Benjamin Kapp (23), Felix Messenzehl (22), Johannes Scheuerl (23) und Ersatzspieler Mario Trevisiol (22) hielt gegen den dreimaligen Olympiasieger (2006, 2010, 2014) bis ins neunte End ein 4:4, ehe Kanada auf 6:4 davonzog. Doch mit dem letzten Stein im letzten End rettete Muskatewitz die deutsche Auswahl spektakulär in die Verlängerung, es ging um wenige Millimeter. Im Extra-End hatte jedoch Kanada den Vorteil des letzten Steins und gewann.

Für eine große Überraschung sorgte parallel Gastgeber Italien, der mit 7:6 gegen Titelverteidiger Schweden gewann.