Curling-Männer mit knapper Auftaktniederlage gegen Kanada

Deutschlands Curling-Männer sind mit einer knappen Niederlage in die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo gestartet. Gegen Goldfavorit Kanada verlor das Team um Skip Marc Muskatewitz im Cortina Curling Stadium mit 6:7 - lieferte dem Rekord-Titelträger dabei aber einen starken Kampf auf Augenhöhe.
Knappe Niederlage für deutsche Curler
Das jüngste Team des Turniers mit „Oldie“ Muskatewitz (30), Benjamin Kapp (23), Felix Messenzehl (22), Johannes Scheuerl (23) und Ersatzspieler Mario Trevisiol (22) hielt gegen den dreimaligen Olympiasieger (2006, 2010, 2014) bis ins neunte End ein 4:4, ehe Kanada auf 6:4 davonzog. Doch mit dem letzten Stein im letzten End rettete Muskatewitz die deutsche Auswahl spektakulär in die Verlängerung, es ging um wenige Millimeter. Im Extra-End hatte jedoch Kanada den Vorteil des letzten Steins und gewann.
Für eine große Überraschung sorgte parallel Gastgeber Italien, der mit 7:6 gegen Titelverteidiger Schweden gewann.
Zum ersten Mal seit Sotschi 2014 ist wieder ein deutsches Curling-Team bei Olympia dabei, erklärtes Ziel der Auswahl vom kanadischen Trainer Ryan Sherrard sind die Top vier. Weiter geht es am Donnerstag (14.05 Uhr/ZDF und Eurosport) gegen Norwegen, in der Round Robin treffen die Europameister von 2024 zudem auf Gastgeber Italien, die USA, Großbritannien, Schweden, Tschechien, Schweiz und China. Die besten vier Teams ziehen ins Halbfinale ein, am 20. und 21. Februar geht es um die Medaillen.