Curling-Mixed: Italien verpasst Finaleinzug

SID 09.02.2026 • 20:28 Uhr Das italienische Duo Stefania Constantini und Amos Mosaner liefern dem Goldfavoriten einen hochklassigen Kampf, müssen sich aber knapp geschlagen geben.

Die Chance auf Gold verpasst, Bronze fest im Blick: Italiens Curler haben im Mixed-Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen nach einem spannenden Halbfinale das Endspiel hauchdünn verpasst.

In Cortina d’Ampezzo unterlagen Stefania Constantini und Amos Mosaner gegen Cory Thiesse und Korey Dropkin hauchzart mit 8:9.

Olympia: Italien im kleinen Finale gegen Großbritannien

Entscheidend war am Montagabend der letzte gespielte Stein der US-Amerikaner, die mit einem 7:8-Rückstand ins abschließende End gingen. Thiesse schob den italienischen Stein sanft zur Seite und platzierte damit zwei eigene Steine näher zur Mitte, ausreichend für den Sieg - und anschließende Jubelschreie. Das italienische Team verließ mit gesenkten Köpfen das Stadion.