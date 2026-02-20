Newsticker
Olympia: Curling-Favorit scheitert überraschend - Schweden und Schweiz im Finale

Gold-Favorit scheitert überraschend

Die Schweiz und Schweden ziehen ins Endspiel des Curling-Wettbewerbs ein. Der Topfavorit scheitert.
Im Kampf um den Halbfinal-Einzug verspielen die deutschen Curler eine deutliche Führung und unterliegen den bislang sieglosen Tschechen mit 7:9.
SID
Die Schweiz und Schweden ziehen ins Endspiel des Curling-Wettbewerbs ein. Der Topfavorit scheitert.

Die Curlerinnen der Schweiz und Schwedens duellieren sich bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo um Gold.

Schweden schaltete Weltmeister und Topfavorit Kanada im Halbfinale mit 6:3 aus, die Schweizerinnen zogen nach einem 7:4 gegen die USA ins Finale am Sonntag (11.05 Uhr) ein.

Die Skandinavierinnen holten bislang dreimal Gold, zuletzt 2018 in Pyeongchang. Für den Vize-Weltmeister Schweiz ist es nach 2002 und 2006 die dritte Finalteilnahme, beide Male verloren die Eidgenossinnen. Kanada und die USA treffen am Samstag (14.05 Uhr) im Spiel um Bronze aufeinander.

