Olympia: Curling-Favorit scheitert überraschend - Schweden und Schweiz im Finale

SID 20.02.2026 • 18:41 Uhr Die Schweiz und Schweden ziehen ins Endspiel des Curling-Wettbewerbs ein. Der Topfavorit scheitert.

Die Curlerinnen der Schweiz und Schwedens duellieren sich bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo um Gold.

Schweden schaltete Weltmeister und Topfavorit Kanada im Halbfinale mit 6:3 aus, die Schweizerinnen zogen nach einem 7:4 gegen die USA ins Finale am Sonntag (11.05 Uhr) ein.