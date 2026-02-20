Olympia 2026: Gold-Heldin Daniela Maier erklärt ihre knallrote Zunge

SID 20.02.2026 • 16:42 Uhr Skicrosserin Daniela Maier triumphiert bei Olympia und erklärt danach die eigentümliche Färbung ihrer Zunge.

Dass manche ihrer Jubelfotos einen kleinen Makel hatten, konnte Olympiasiegerin Daniela Maier leicht verschmerzen.

„Das sieht man?“, fragte die Schwarzwälderin nach ihrem Triumph im Skicross und klärte lachend auf, was ihre Zunge so rot gefärbt hatte. „Ich war davor ja ein bisschen krank und musste einfach schauen, dass ich den Hals ein bisschen geschmeidig halte. Deswegen gab es ein paar Halslutschtabletten.“

Runde für Runde hatte sich die 29-Jährige am Freitag im Livigno Snow Park vor der Konkurrenz behauptet und sich im Finale schließlich vor der Schweizerin Fanny Smith und der Schwedin Sandra Näslund durchgesetzt.

Dabei war Maier geschwächt von ihrer Erkältung in den Tag gestartet: „Nach dem Seeding Run hat sich die Lunge gemeldet“, erzählte Maier, „es war sau anstrengend. Ich musste schauen, dass ich mich mit Halslutschtabletten gut versorge.“