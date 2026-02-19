Olympia: Versöhnlicher Abschluss für deutsche Curler

SID 19.02.2026 • 11:56 Uhr Die deutschen Curler verabschieden sich mit einem Sieg von den Winterspielen. Das Aus war schon vor dem Duell mit China besiegelt.

Die deutschen Curler haben sich mit einem Erfolgserlebnis von den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo verabschiedet. Im neunten und letzten Spiel der Round Robin gewann das Team um Skip Marc Muskatewitz mit 6:4 gegen China, das Aus war schon vor dem Duell besiegelt gewesen.

Mit vier Siegen und fünf Niederlagen verpassten die Europameister von 2024 in der Besetzung Muskatewitz (30), Benjamin Kapp (23), Felix Messenzehl (22) und Johannes Scheuerl (23) auf Rang sieben das vor dem Turnier erklärte Ziel Halbfinale. Ausschlaggebend dafür waren vor allem die beiden Niederlagen am Dienstag gegen die zuvor noch sieglosen Tschechen (7:9) und die Schweiz (4:8) gewesen.

„Ich bin enorm stolz“, sagte Muskatewitz in der ARD dennoch mit Blick auf die letzte Woche. Als jüngste Mannschaft im Turnier habe er mit seinen Teamkollegen „draußen alles gelassen“ und sei nun „super happy“ mit dem versöhnlichen Abschluss. „Wir haben es total genossen. Die deutschen Fans waren unglaublich, die ganze Woche, heute nochmal besonders“, sagte Scheuerl: „Das ist für uns etwas extrem Besonderes, wir sind mega dankbar für alles.“ Und doch gab es auch „ein bisschen Enttäuschung, weil wir gemerkt haben, dass wir ganz vorne mitspielen können“, sagte Kapp.

Olympia: Schweden und USA scheitern auch in der Vorrunde

Ebenso wie die deutsche Auswahl, die sich als WM-Achter im vergangenen Jahr erstmals seit 2014 in Sotschi wieder für Olympia qualifiziert hatte, scheiterten auch Peking-Olympiasieger Schweden und die USA, die 2018 in Pyeongchang triumphiert hatten, bereits in der Vorrunde.

Der kleine Hype, den die deutschen Curler in der Heimat ausgelöst haben, sei „wunderschön, weil wir treten sonst viel im Schatten rum“, sagte Messenzehl. Unterstützung gab es unter anderem vom ehemaligen Fußball-Weltmeister Mats Hummels. „Wir haben schon einiges mitbekommen. Wir genießen das, wenn wir auf Social Media positive Kommentare über das Curling lesen, und auch die Nachrichten, die wir von Fans bekommen haben. Das werden wir alle nie vergessen“, so Messenzehl.