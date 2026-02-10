Die Olympia-Höhepunkte am Dienstag, 10. Februar

SID 10.02.2026 • 05:37 Uhr Emma Aicher will in der Kombination mit Kira Weidle-Winkelmann die nächste Medaille holen. Auch im Eiskanal gibt es wieder deutsche Chancen.

SKI ALPIN: Aicher und Weidle-Winkelmann als Team

RODELN: Nächstes Gold in der Eisrinne?

BIATHLON: Erstes Einzelrennen in Antholz

SKISPRINGEN: Mixed-Team will für Überraschung sorgen

SKI ALPIN: Emma Aicher ist nach dem größten Erfolg ihrer Karriere noch nicht satt - und hat zwei Tage nach Abfahrtssilber in der neuen Team-Kombination an der Seite von Kira Weidle-Winkelmann erneut gute Chancen auf eine Medaille. Spezialistin Weidle-Winkelmann legt ab 10.30 Uhr in der Abfahrt vor. Alleskönnerin Aicher fährt ab 14.00 Uhr den Slalom. Das Ziel? „Sich hoffentlich zusammen freuen“, sagt Aicher.

RODELN: Nach dem goldenen Auftakt durch Max Langenhan greifen die deutschen Rodlerinnen im Einsitzer nach Edelmetall. Weltmeisterin Julia Taubitz und Shootingstar Merle Fräbel machen im Cortina Sliding Centre Gold wohl unter sich aus, auch Anna Berreiter will im Kampf um die Medaillen noch mitsprechen. Der dritte Lauf startet um 17.00 Uhr, die Entscheidung über Gold, Silber und Bronze fällt ab 18.34 Uhr.

BIATHLON: Der Bronze-Coup in der Mixed-Staffel wurde ausgiebig gefeiert, nun wollen die deutschen Biathleten die Welle weitersurfen - doch die Konkurrenz im ersten Einzelrennen in Antholz ist stark. Neben dem bereits mit einer Medaille dekorierten Philipp Nawrath gehen Philipp Horn, David Zobel und Lucas Fratzscher ab 13.30 Uhr über die 20 km an den Start, Justus Strelow dagegen erhält eine Pause.