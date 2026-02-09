Gold-Show heute: Prevc fliegt, Taubitz jagt, Leerdam glänzt

SKISPRINGEN: Kampf um Gold von der Normalschanze
Die Olympia-Höhepunkte am Montag
RODELN: Deutsche Frauen um Taubitz legen los
EISSCHNELLLAUF: Was geht für Glamour Girl Leerdam?
Überflieger Prevc gegen deutsches Duo auf der Normalschanze
SKISPRINGEN: Im Predazzo Ski Jumping Stadium fällt ab 19.00 Uhr die Entscheidung von der Normalschanze. Als Topfavorit gilt der slowenische Überflieger Domen Prevc, allerdings musste bereits seine Schwester Nika bei den Frauen erfahren, wie schwer die Erwartungen lasten können. Aus dem deutschen Team werden Felix Hoffmann und Philipp Raimund die besten Chancen eingeräumt.
Taubitz und Berreiter peilen Edelmetall in Cortinas Eisrinne an
RODELN: Wenn es in die Eisrinne geht, greifen die deutschen Rodlerinnen traditionell um eine Medaille. Am Montag stehen im Cortina Sliding Centre ab 17.00 Uhr die ersten beiden von insgesamt vier Läufen im Rennen um Gold auf dem Programm. Weltmeisterin Julia Taubitz hinterließ im letzten Training einen ganz starken Eindruck, auch Anna Berreiter gilt als Medaillenkandidatin.
Glamour-Girl Leerdam jagt über 1000 Meter nach Edelmetall
EISSCHNELLLAUF: Sie reiste mit dem Privatjet an, hat über fünf Millionen Follower auf Instagram und hat einen äußerst prominenten Verlobten - Jutta Leerdam ist wohl das größte Glamour Girl der Winterspiele in Italien. Doch die niederländische Eisschnellläuferin ist auch eine Top-Athletin, kämpft im Milano Speed Skating Stadium über 1000 m um eine Medaille. Der Vorhang für Leerdam und Co. fällt ab 17.30 Uhr.