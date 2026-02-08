Lindsey Vonn fährt verletzt um Gold – deutsche Asse greifen an

Newsticker
In Cortina sind alle Augen auf Lindsey Vonn gerichtet. In Antholz startet Franziska Preuß in ihre letzten Winterspiele.
In Cortina sind alle Augen auf Lindsey Vonn gerichtet. In Antholz startet Franziska Preuß in ihre letzten Winterspiele.

In Cortina d'Ampezzo werden fast alle Augen auf Lindsey Vonn gerichtet sein, wenn der US-Superstar mit einem gerissenen Kreuzband im linken Knie in der Abfahrt der Frauen um eine Medaille kämpft. Neben der Speed-Queen dürfen sich aus deutscher Sicht Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann Hoffnungen auf Edelmetall machen. Start im Tofane Alpine Skiing Centre ist um 11.30 Uhr.

Olympia-Auftakt: Preuß führt Mixed-Staffel

Die Biathleten starten mit der Mixed-Staffel in die Olympischen Spiele - und Franziska Preuß führt das deutsche Quartett in Antholz an. Die 31-Jährige will einen guten Start in ihre letzten Winterspiele hinlegen. Justus Strelow, Philipp Nawrath und Vanessa Voigt komplettieren das deutsche Team. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will sich das Rennen ab 14.05 Uhr nicht entgehen lassen.

Rodel-Kracher: Loch visiert drittes Olympia-Gold an

Altmeister Felix Loch will es nach einer überraschend starken Weltcup-Saison noch einmal wissen. Der Berchtesgadener greift im Cortina Sliding Centre nach seinem dritten Olympiagold im Einsitzer, sein größter Konkurrent ist der Österreicher Jonas Müller. Auch Weltmeister Max Langenhan will im Kampf um die Goldmedaille mitreden. Lauf drei der Männer startet um 17.00 Uhr, im Anschluss fällt in Lauf vier die Entscheidung.

