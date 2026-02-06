Schmid & Draisaitl führen Team D: Fahnen-Show bei Olympia Mailand

SID 06.02.2026 • 21:56 Uhr In Mailand, Cortina, Predazzo und Livigno sind insgesamt 130 Deutsche Teil der olympischen Eröffnungsfeiern.

Angeführt von Katharina Schmid und Leon Draisaitl sind die deutschen Athletinnen und Athleten nun auch ganz offiziell bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo angekommen.

Die Skispringerin und der Eishockeystar trugen am Freitagabend die deutschen Fahnen bei den Eröffnungsfeiern, insgesamt 130 Sportlerinnen und Sportler des Team D nahmen an den Zeremonien teil - verteilt auf vier Orte.

Draisaitl und Schmid überwältigt

Draisaitl lief im Mailänder San Siro Stadium mit der größten Gruppe ein, Schmid war in Predazzo dabei, Feierlichkeiten gab es zeitgleich auch in Cortina und Livigno.

„Das ist auf jeden Fall ein Moment, den ich niemals vergessen werde“, sagte NHL-Star Draisaitl, für den es die ersten Olympischen Spiele sind: „Wahrscheinlich der größte Moment in meinem Leben bis jetzt. Ich freue mich auf die kommenden zwei Wochen.“ Schon die Feier sei eine „einmalige Erfahrung“ gewesen, „ich fühle mich total geehrt, mit so vielen überragenden Athleten rauslaufen zu dürfen.“

In Predazzo war Schmid vom Einlaufen ebenfalls überwältigt: „Es war mega, mega cool. Ich habe mich so gefreut. Es war ein ganz besonderer Moment, der wird für immer bleiben. Leider etwas zu kurz, aber ich fands einfach mega.“

Kunst, Oper und Popstar: Italiens Glanz zur Eröffnung

Um 20.00 Uhr hatte das Programm zur Eröffnung der 25. Winterspiele begonnen, die Hauptveranstaltung in Mailand zunächst mit spielerischen Ausflügen in Italiens Kunst- und Kulturgeschichte: In verschiedenen Tanzeinlagen wurden unter anderem das Werk des Bildhauers Antonio Canova, die Opern von Giuseppe Verdi und die Kunst von Michelangelo gewürdigt. Es ging auch um Mode, um Literatur, um das alte Rom und die italienische Küche - und bald schon stand Weltstar Mariah Carey auf der Bühne und sang „Volare“.

Um 20.40 Uhr machten dann die Sportler aus Griechenland den Anfang, die deutschen Delegationen mussten sich in der Nationenparade ein wenig gedulden: Als 32. Team lief Deutschland ein, Draisaitl schwenkte um 21.18 Uhr mit konzentrierter Miene die Flagge. Vor den Augen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier waren nicht alle der insgesamt 185 aktiven Teammitglieder dabei.