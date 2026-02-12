Olympia 2026: Deutsche Stars Gäste in Kult-Comic

SID 12.02.2026 • 06:01 Uhr Für ihren Auftritt in der neuesten Ausgabe wurden Deutschlands beste Bob-Piloten in Comic-Figuren verwandelt.

Im echten Leben liefern sich Francesco Friedrich und Johannes Lochner seit Jahren enge Duelle in der Bobbahn, kurz vor dem Start bei den Olympischen Spielen müssen beide nun allerdings eine völlig neue Herausforderung meistern: Donald Duck braucht ihre Hilfe. Also wurden Lochner und Friedrich erfolgreich „duckifiziert“ und in eine Geschichte des neuen Micky Maus Magazins integriert.

Die Ausgabe, die am Freitag (13. Februar) erscheint, sei „ein sportlicher Spaß“, sagt der verantwortliche Redakteur Johannes Kanty. Die Story der Geschichte „Rivalen der Bobbahn“ passt in die Welt Entenhausens: Donald Duck verfolgt seine Neffen, weil diese sich mehr für Sport als für das Schneeschippen interessieren. Der Onkel wird dabei unfreiwillig selbst zum Bobfahrer, es kommt zu spektakulären Szenen im Eiskanal, und auch Friedrich und Lochner müssen als Comic-Figuren ihr Fahrkönnen unter Beweis stellen.