Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Olympia
Olympia
NEWS
VIDEOS
ZEITPLAN
MEDAILLENSPIEGEL
LIVETICKER
ERGEBNISSE
Olympia>

Eiskunstlauf: "Vierfach-Gott" packt aus! So kämpft Ilia Malinin gegen den Olympia-Druck

„Eine große Herausforderung“

Ilia Malinin dominiert seine Konkurrenten im Eiskunstlauf nach Belieben. Und doch spricht der US-Amerikaner vor seinem Olympia-Debüt offen über die mentale Belastung.
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl und Skispringerin Katharina Schmid werden bei der Olympia-Eröffnungsfeier die deutsche Fahne tragen. Beide reagieren überwältigt.
SID
Ilia Malinin dominiert seine Konkurrenten im Eiskunstlauf nach Belieben. Und doch spricht der US-Amerikaner vor seinem Olympia-Debüt offen über die mentale Belastung.

Eiskunstlauf-Dominator Ilia Malinin hat vor seinem Olympia-Debüt offen über den enormen Druck gesprochen, der auf ihm lastet.

„Es ist eine große Herausforderung, wenn die ganze Aufmerksamkeit, der ganze Fokus auf dir liegt, damit du olympisches Gold gewinnst“, sagte der 21 Jahre alte US-Amerikaner auf einer Pressekonferenz vor dem Start der Winterspiele (6. bis 22. Februar) in Mailand.

„Ich werde schlechte Tage haben, an denen ich darüber nachdenke, und das macht mich wirklich fertig, es versetzt mich nicht in die beste Stimmung“, sagte der zweimalige Weltmeister und „Vierfach-Gott“. Malinin, der den Sport mit seinen Vielfachsprüngen revolutioniert hat, will diesen Druck aber auch „nutzen, um mich zu stärken und mir zu sagen: ‚Alle schauen auf dich. Es ist dein Moment, da rauszugehen und das zu tun, was du kannst.‘“

Olympia: Goldjagd beginnt am Dienstag

Der Einzelwettbewerb der Männer, bei dem Malinin als großer Goldfavorit ins Rennen geht, startet am Dienstag mit dem Kurzprogramm. Drei Tage später kommt es in der Milano Ice Skating Arena in der Kür zum Showdown, in dem der US-Meister auch den Weltrekord seines Landsmanns Nathan Chen (335,30 Punkte) angreifen will.

Zuvor wird Malinin bereits am Samstag im Teamwettbewerb sein olympisches Debüt feiern. „Hier Teil dieses Teams zu sein, ist etwas, wovon ich jedes Mal geträumt habe, wenn ich als Kind aufs Eis gegangen bin“, sagte Malinin und dankte seinen US-Teamkollegen: „Es ist eine Ehre, hier olympisches Eis mit ihnen zu teilen. Sie geben mir alle die Unterstützung und die Hilfe, die ich brauche, um fokussiert zu bleiben und in dieser perfekten Balance zu bleiben, die ich brauche, um meine Bestleistung abzurufen.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite