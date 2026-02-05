Eiskunstlauf: "Vierfach-Gott" packt aus! So kämpft Ilia Malinin gegen den Olympia-Druck

SID 05.02.2026 • 05:57 Uhr Ilia Malinin dominiert seine Konkurrenten im Eiskunstlauf nach Belieben. Und doch spricht der US-Amerikaner vor seinem Olympia-Debüt offen über die mentale Belastung.

Eiskunstlauf-Dominator Ilia Malinin hat vor seinem Olympia-Debüt offen über den enormen Druck gesprochen, der auf ihm lastet.

„Es ist eine große Herausforderung, wenn die ganze Aufmerksamkeit, der ganze Fokus auf dir liegt, damit du olympisches Gold gewinnst“, sagte der 21 Jahre alte US-Amerikaner auf einer Pressekonferenz vor dem Start der Winterspiele (6. bis 22. Februar) in Mailand.

„Ich werde schlechte Tage haben, an denen ich darüber nachdenke, und das macht mich wirklich fertig, es versetzt mich nicht in die beste Stimmung“, sagte der zweimalige Weltmeister und „Vierfach-Gott“. Malinin, der den Sport mit seinen Vielfachsprüngen revolutioniert hat, will diesen Druck aber auch „nutzen, um mich zu stärken und mir zu sagen: ‚Alle schauen auf dich. Es ist dein Moment, da rauszugehen und das zu tun, was du kannst.‘“

Olympia: Goldjagd beginnt am Dienstag

Der Einzelwettbewerb der Männer, bei dem Malinin als großer Goldfavorit ins Rennen geht, startet am Dienstag mit dem Kurzprogramm. Drei Tage später kommt es in der Milano Ice Skating Arena in der Kür zum Showdown, in dem der US-Meister auch den Weltrekord seines Landsmanns Nathan Chen (335,30 Punkte) angreifen will.