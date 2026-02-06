Olympia Mailand: USA-Eiskunstläufer stürmen auf Platz 1

SID 06.02.2026 • 15:13 Uhr Nach dem ersten Tag im Team-Event führen die USA. Die Medaillen im Eiskunstlauf werden am Sonntag vergeben.

Die Eiskunstlauf-Mannschaft der USA hat ihren Favoritenstatus im Team-Event der Olympischen Winterspiele in Mailand untermauert. Die Peking-Olympiasieger kommen nach dem Eistanz (Rhythmustanz), Paarlauf und Frauen-Einzel (beide Kurzprogramm) auf 25 Punkte und liegen nach dem ersten Wettkampftag vor Japan (23) und Italien (22) in Führung. Die Läufer der besten fünf Nationen in der Gesamtwertung laufen die Kür.

Die USA schicken in Italien drei amtierende Weltmeister ins Rennen. Im Eistanz legten Madison Chock/Evan Bates mit der Bestleistung (91,06 Punkte) vor, in der Frauen-Konkurrenz überzeugte Alysa Liu (74,90). Superstar Ilia Malinin soll am Samstag im Kurzprogramm der Männer (ab 19.45 Uhr/ARD und Eurosport) ins Geschehen eingreifen. Die Deutsche Eislauf-Union (DEU) stellt in Mailand kein Team.

Deutsche Medaillenhoffnung im Paarlauf

Die deutschen Medaillenhoffnungen ruhen im Paarlauf auf den Vize-Weltmeistern Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin (Berlin). Für das Duo, das am Freitag erstmals auf dem Eis in Mailand trainierte, lohnte der Blick auf die Paarlauf-Konkurrenz im Team-Wettbewerb.