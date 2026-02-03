Olympia-Wunder: Guarino erhält Minions-Musik in letzter Minute

SID 03.02.2026 • 15:01 Uhr Nach öffentlichem Druck knickt Universal ein und gibt den Song frei. Für Tomás Guarino erfüllt sich der Wunsch kurz vor seinem Olympiadebüt.

Der spanische Eiskunstläufer Tomás Guarino darf nach einer kleinen Kontroverse nun doch bei den Olympischen Winterspielen zur Musik der Minions-Filme laufen. Nachdem ihm dies zuvor wegen Urheberrechtsbeschränkungen untersagt worden war, erteilte Universal Studios dem 26-Jährigen am Dienstag die Freigabe.

Fan-Druck zeigt Wirkung: Universal Studios gibt die Rechte frei

„Ein riesiges Dankeschön an alle, die den Beitrag geteilt und uns unterstützt haben. Dank euch hat Universal Studios seine Entscheidung überdacht und uns die Rechte für diesen besonderen Anlass offiziell erteilt“, schrieb Guarino seinen Followern auf Instagram: „Es gibt noch ein paar Dinge zu klären bezüglich der anderen beiden Musiktitel des Programms, aber wir sind kurz vor dem Ziel! Und das alles verdanken wir euch!“

Minions-Soundtrack verboten: Guarinos Frust vor dem Saisonfinale

Der sechsmalige spanische Meister Guarino hat die ganze Saison über Lieder aus der Amimationsreihe „Minions“ für sein Kurzprogramm verwendet und ist dabei in einem gelb-blauen Kostüm aufgetreten, das den Outfits der Figuren ähnelt. Am Montag gab er bekannt, dass er die angestammte musikalische Untermalung ausgerechnet beim Saison-Höhepunkt nicht nutzen darf, dies sei „unglaublich enttäuschend“.

Guarino, der in Mailand sein Olympiadebüt geben wird, sagte, er habe alle notwendigen Schritte unternommen und die Musik im August bei der relevanten Stelle des Eislauf-Weltverbandes ISU eingereicht.