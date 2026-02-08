Olympia: Gabriel Groß mit überzeugendem Auftritt

SID 08.02.2026 • 17:55 Uhr Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand zeigte Gabriel Groß eine gute Leistung. Die weiteren deutschen Teilnehmer laufen hinterher.

Gabriel Groß hat den deutschen Eisschnellläufern das erste Top-10-Ergebnis bei den Olympischen Winterspielen beschert.

Im zweiten Wettkampf in Mailand belegte der 21 Jahre alte Sohn des viermaligen Biathlon-Olympiasiegers Ricco Groß in 6:14,40 Minuten den zehnten Platz.

Olympia: Maly und Petzold chancenlos

Mit deutlichem Rückstand folgten die Erfurter Felix Maly (6:21,42) als 16. und Fridtjof Petzold (6:27,56) auf dem 19. Rang.

„Das war eine zauberhafte Erfahrung, ich bin unfassbar dankbar, hier aufs Eis gehen zu können. Das Rennen habe ich mir einigermaßen gut eingeteilt, insgesamt bin ich sehr zufrieden“, sagte Groß im ZDF.