Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Olympia
Olympia
NEWS
VIDEOS
ZEITPLAN
MEDAILLENSPIEGEL
LIVETICKER
ERGEBNISSE
Olympia>

Olympia: Superstar holt zweites Gold

Superstar holt zweites Gold

Jordan Stolz siegt auch auf der kürzesten Distanz. Es ist bereits seine zweite Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen 2026.
Jutta Leerdam läuft mit Olympia-Rekord zu Gold - und kann ich Nachgang ihre Tränen nicht mehr unterdrücken. Legende Anni Friesinger eskaliert am TV-Mikro.
SID
Jordan Stolz siegt auch auf der kürzesten Distanz. Es ist bereits seine zweite Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen 2026.

Der US-amerikanische Eisschnelllauf-Star Jordan Stolz hat seine Goldjagd bei den Olympischen Winterspielen fortgesetzt. Der 21-Jährige aus Wisconsin, dessen Großvater einst Deutschland verließ und in den USA eine neue Heimat fand, gewann nach den 1000 m auch über 500 m in olympischem Rekord (33,77 Sekunden).

Silber ging an den Niederländer Jenning de Boo (+0,11), Bronze holte sich der Kanadier Laurent Debreuil bereits mit einigem Abstand (+0,49).

Olympia: Stolz auf Rekordjagd

Für Stolz soll dies noch nicht das Ende gewesen sein. Er tritt in Mailand noch über die 1500 m, im Massenstart und in der Team-Verfolgung an. Siegt er auch in all diesen Wettbewerben, würde er den Rekord seines Landsmanns Eric Heiden einstellen, der 1980 in Lake Placid als bislang einziger Eisschnellläufer bei einer Olympia-Ausgabe fünfmal triumphiert hat.

Über 1500 m am kommenden Donnerstag gehört der deutsche Hoffnungsträger Finn Sonnekalb (Erfurt) zu Stolz‘ Herausforderern. Der 18-Jährige gilt in Mailand als größte Hoffnung der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG), die seit 2010 keine Olympiamedaille mehr gewonnen hat.

Moritz Klein und Hendrik Dombek (beide Erfurt) kamen auf ihrer Nebenstrecke am Samstag kurzfristig zum Einsatz. Klein wurde 25. (+1,44), Dombek kam auf Rang 28 (+1,69) unter 29 Teilnehmern.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite