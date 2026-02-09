Eistanz: Janse van Rensburg/Steffan verpassen Kür

SID 09.02.2026 • 23:12 Uhr Die fünfmaligen deutschen Meister scheitern bei ihren ersten Olympischen Spielen im Rhythmustanz an der Qualifikation für die finale Kür.

Das deutsche Eiskunstlaufpaar Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan hat bei seinen ersten Olympischen Spielen die Kür im Eistanz verpasst. Nach einem folgenschweren Fehler blieb den fünfmaligen deutschen Meistern beim Rhythmustanz mit einer Wertung von 63.67 nur der letzte Platz. Die besten 20 von 23 Startern treten in der Kür an.

In einer Sequenz aus einbeinigen Drehungen knickte Steffan mit dem rechten Standbein weg - stürzte dabei jedoch nicht. Zwar blieb das Paar im Anschluss ohne weiteren Fehler, konnte den Malus allerdings nicht mehr aufwiegen.