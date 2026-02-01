Epstein-Mail-Skandal: LA-2028-Chef Wasserman entschuldigt sich

SID 01.02.2026 • 09:52 Uhr Casey Wasserman entschuldigt sich für den einstigen Austausch mit der Komplizin von Jeffrey Epstein.

Der Epstein-Skandal hat die olympische Welt erreicht. Der Organisationschef der Sommerspiele in Los Angeles 2028, Casey Wasserman, ist in den Millionen neuer Seiten erwähnt, die das US-Justizministerium am Freitag veröffentlichte.

Konkret habe er E-Mail-Verkehr mit anzüglichem Inhalt mit Ghislaine Maxwell, der inhaftierten Komplizin von Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, gehabt. Wasserman (51) bestätigte den Austausch und bat um Entschuldigung.

„Ich bedauere zutiefst meine Korrespondenz mit Ghislaine Maxwell, die vor über zwei Jahrzehnten stattfand, lange bevor ihre schrecklichen Verbrechen ans Licht kamen“, teilte Wasserman in einer Erklärung mit, die der Nachrichtenagentur AFP vorliegt.

Wasserman dementiert Epstein-Kontakte

Maxwell (64) wurde 2022 wegen Sexhandels mit Minderjährigen und weiterer Vergehen zu 20 Jahren Haft verurteilt. Die Britin hatte über Jahre minderjährige Mädchen und junge Frauen für den sexuellen Missbrauch durch Epstein, der 2019 im Gefängnis starb, rekrutiert.