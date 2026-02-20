Erneut schwerer Sturz in Olympia-Halfpipe

SID 20.02.2026 • 12:59 Uhr Der neuseeländische Weltranglistenerste Finley Melville Ives muss lange behandelt werden. Bereits am Vortag war eine Kanadierin heftig gestürzt.

Die olympischen Halfpipe-Wettbewerbe in Livigno sind von einem weiteren schweren Sturz überschattet worden. Der neuseeländische Ski-Freestyler Finley Melville Ives schlug in seinem zweiten Qualifikationslauf am Freitag bei der Landung nach einem Trick hart auf die Eisröhre auf und verlor dabei Ski und Stöcke.

Medizinisches Personal behandelte den Weltranglistenersten mehrere Minuten. Der Wettbewerb war in der Folge unterbrochen, ehe Ives auf einer Trage vom Kurs gebracht wurde. Angaben zum Zustand des 19-Jährigen lagen zunächst nicht vor.