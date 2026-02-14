Experte über Malinin: "Wird noch stärker zurückkommen"

SID 14.02.2026 • 13:13 Uhr Daniel Weiss kommentierte am Freitag die Kür - und macht sich Sorgen um den Eiskunstlaufstar Ilia Malinin. Zumindest kurzfristig.

Der frühere Eiskunstläufer und ARD-Experte Daniel Weiss ist überzeugt, dass Ilia Malinin sich trotz seiner völlig verpatzten Olympia-Kür und dem Absturz auf Platz acht wieder berappelt - und die Szene auch weiterhin bestimmen wird.

„Wir werden ihn wiedersehen. Da bin ich mir sicher, er ist 21 Jahre alt und er hat noch locker zwei olympische Zyklen vor sich. Der wird daraus lernen und noch stärker zurückkommen“, sagte Weiss am Samstag.

Am Abend zuvor hatte der 57-Jährige die Kür-Entscheidung bei den Männern live kommentiert - und war selbst ungläubig, dass der Top-Favorit aus den USA einen totalen Einbruch erlebte und ihm kaum ein Sprung gelang.

„Ich habe wirklich Sorge darum, dass er das gut verarbeiten kann. Ich hoffe, er hat ein gutes Umfeld, das ihn auffängt“, sagte Weiss. Malinin habe „plötzlich Angst bekommen“ und einen Druck gespürt, „den er am Anfang der Spiele nicht hatte“.