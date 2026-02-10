eutsche Beinahe-Brüder kämpfen um Gold

SID 10.02.2026 • 06:15 Uhr Für Deutschland kämpfen Vinzenz Geiger und Julian Schmid in der Nordischen Kombination um Gold. Beide könnten auch als Brüder durchgehen.

Vinzenz Geiger und Julian Schmid kommen beide aus Oberstdorf, sind seit Jahren befreundet, bei Olympia teilen sie sich wie immer ein Zimmer: Wer es nicht besser wüsste, könnte das Duo glatt für das dritte Brüderpaar der Nordischen Kombination halten. „Ja, das kann man wahrscheinlich so sagen. Wir verbringen schon sehr, sehr viel Zeit miteinander“, sagte Olympiasieger Geiger dem SID vor der ersten Olympia-Entscheidung am Mittwoch.

Für Österreich werden von der Normalschanze (Springen 10.00 Uhr, Laufen 13.45 Uhr im LIVETICKER) Thomas und Stefan Rettenegger um Medaillen kämpfen, für Norwegen Jens Luraas und Einar Luraas Oftebro. Und für Deutschland eben die Beinahe-Brüder. „Wir sehen uns 200 Tage im Jahr, vermutlich noch mehr. Wir verstehen uns sehr, sehr gut und gehen uns eigentlich kaum auf den Keks“, sagte der WM-Zweite Schmid.

Kein Wunder, dass beide auch auf eine Nominierung für den Teamsprint am 19. Februar hoffen. „Das wäre natürlich ein Traum und unglaublich cool“, sagt Geiger (28). Allerdings wird da auch Johannes Rydzek als dritter Oberstdorfer im Bunde noch ein Wörtchen mitreden. Das weiß auch Schmid: „Wir sind hier zu dritt. Und wir sind hier nicht bei ‚Wünsch dir was‘, sondern beim Sport“, sagt der 26-Jährige.

Geiger und Schmid mit besonderer Beziehung

In der Staffel, die bei Olympia nicht mehr zum Programm gehört, holten Geiger und Schmid 2022 gemeinsam Olympia-Silber und 2025 WM-Gold. „Wir verstehen uns einfach super, wir ticken ähnlich. Und wir wissen, wenn einer mal zwei Stunden nichts reden will“, sagt Geiger über die besondere Beziehung.