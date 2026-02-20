Eisschnelllauf: Finn Sonnekalb mit "Wut im Bauch"

SID 20.02.2026 • 05:40 Uhr Der Medaillentraum von Finn Sonnekalb ist geplatzt. Der Eisschnellläufer will die Enttäuschung von Mailand schnell abhaken und blickt nach vorne.

Finn Sonnekalb hatte den Frust über die enttäuschenden Olympischen Winterspiele noch gar nicht verarbeitet, da brannte der deutsche Eisschnellläufer schon auf Revanche.

Er werde die vier Jahre bis zu den Winterspielen 2030 in Frankreich „auf jeden Fall mit Wut im Bauch“ in Angriff nehmen, versprach der 18-Jährige nach dem mäßigen 13. Platz auf seiner Spezialstrecke 1500 m: „Ich glaube, das ist das, was ich jetzt für die nächsten vier Jahre brauche.“

Auch bei seinem zweiten und letzten Auftritt in Mailand hatte Sonnekalb eine Top-10-Platzierung verpasst. In der ersten Olympia-Woche war der Erfurter über die Nebenstrecke 1000 m Zwölfter geworden.

Finn Sonnekalb: Folgen des Infekts

Die Folgen des Infekts, der ihn nach der Eröffnungsfeier vor zwei Wochen ausgebremst hatte, spürte Sonnekalb auch am Donnerstag noch. „Ich bin auf jeden Fall noch nicht bei 100 Prozent, sagte er.