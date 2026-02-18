Die unfassbarste Rekord-Show von Olympia geht weiter

SID 18.02.2026 • 12:39 Uhr Fünferpack in Val di Fiemme, nun zehn Olympiasiege insgesamt: Norwegens Langlaufstar schlägt auch im Teamsprint zu.

Norwegens Skilanglaufstar Johannes Hösflot Kläbo hat seine Rekordshow bei den Olympischen Winterspielen fortgesetzt und zwei weitere Meilensteine erreicht. Der Rekord-Olympiasieger holte am Mittwoch in Val di Fiemme im Teamsprint als erster Wintersportler seine zehnte olympische Goldmedaille.

Mit seinem fünften Gold bei den laufenden Wettbewerben stellte Kläbo zudem die Bestmarke des legendären US-Eisschnellläufers Eric Heiden ein, der 1980 in Lake Placid als einziger Wintersportler fünfmal triumphiert hatte. Am Samstag (11.00 Uhr) über 50 km besitzt der 29 Jahre Ausnahmeathlet eine weitere Goldchance.

Deutsches Duo verkauft sich teuer

Drei Tage nach seinem Staffelerfolg, mit dem er zum alleinigen Rekord-Winterolympioniken geworden war, setzte sich Kläbo mit Einar Hedegart im Finale vor den USA und Italien durch.